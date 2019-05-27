الحلقة 21 مسلسل هوجان رمضان 2019

بعودة "هوجان" محمد إمام، مع "نور" من الصعيد بعد أن قبلت عائلة "الورداني" تقديم كفنه، وحاول "هوجان" إقناع "نور" بالابتعاد عنه والعودة لمنزل أبيها.

واكتشف "لطفي الحراق" كريم محمود عبدالعزيز، أن ابنه من "نوجا"، أسماء أبو اليزيد، أبيه "هوجان" محمد إمام، لأنها تزوجت "الحراق" قبل أن تمر شهور العدة بعد طلاقها من "هوجان".

تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".