كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض الحلقة 22 مسلسل زلزال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تذاع الحلقة 22 من مسلسل زلزال للفنان محمد رمضان، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءا، والإعادة في الخامسة صباحا.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.