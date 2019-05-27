كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل زلزال الحلقة 21 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل زلزال، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان أحداثا مثيرة ومشوقة، حيث استولى ماجد المصري، على منزل وقهوة غبريال، بعد رحيله.

يذكر أن مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين.