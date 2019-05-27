كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مسلسل زي الشمس الحلقة 21 رمضان 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت الحلقة الحادية والعشرون من مسلسل زي الشمس للفنانة دينا الشربيني، أحداثا وتفاصيل جديدة حيث رفضت نور الرجوع إلى لندن، وأصرت على البحث عن قاتل شقيقتها فريدة.

ويُعرض مسلسل زي الشمس خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز.