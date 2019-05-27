محمد صلاح تلقى تهديدات بسبب الصيام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يستعد النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، لمباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ضد توتنهام، والتي تقام 1 يونيو على ملعب “واندا ميتروبوليتانو” في العاصمة الإسبانية مدريد.

محمد صلاح وصل إلى مكانة عالية في كرة القدم العالمية، بعد مسيرة حافلة بدأت في بازل السويسري ثم تشيلسي الإنجليزي وبعدها فيورنتينا وروما الإيطاليين، وأخيرا ليفربول.

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اللاعب التشيلي، مارسيلو دياز، زميل صلاح في بازل خلال عام 2012، قال في تصريحات صحيفة له: إنه لم يكن يتوقع أن يصل محمد صلاح إلى ما هو عليه اليوم، مشددًا على أن أحد مدربي بازل هدد صلاح بسبب شهر رمضان الكريم.

مارسيلو دياز أضاف: علاقتي جيدة بمحمد صلاح وبيننا صداقة حيث أننا حضرنا إلى بازل في 2012، لقد رأيت أنه لاعب جيد، لكن لم أتوقع أن يكون ما هو عليه في الوقت الحالي.. أتذكر عندما قام مدرب بازل بتهديد صلاح بسبب شهر رمضان، حيث قال له إن لم تأكل أو تشرب فإنك لن تلعب.