بعد خلافاتهما.. طارق العلي يفاجئ هيا الشعيبي على الهواء.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد خلافات استمرت لعدة سنوات بينهما، فاجأ الفنان الكويتي طارق العلي مواطنته الفنانة هيا الشعيبي بزيارته لها على الهوا في برنامجها “فانوس هيونة”.

هيا كانت تستقبل الإعلامي حمد قلم، والذي قال لها: “أحضرت لك هدية.. هديتي اتفضلي”، لتفاجأ الفنانة الكويتية بدخول طارق العلي، ليعلن بذلك انتهاء الخلافات بينهما.

طارق همأ هيا على برنامجها، وأخبرها أن برنامجها رائع ومميز، وعندما هم بمغادرة الاستوديو، دفعته هيا لكي يجلس ويكمل الحلقة برفقة حمد قلم، ليعلق هو ساخراً: “لكي تعرفوا من كان يضرب”.

الفنانة الكويتية ظلت تركض خلفه لكي تقدم له كل محتويات الاستوديو كهدية ضيافة، وطلبت من حمد قلم أن يتولى هو تقديم الحلقة حتى تذهب خلف الكواليس وتقنع طارق العلي للعودة لكي يصبح ضيفاً معهما على الهواء، وذلك في لقطات طريفة للغاية.

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وبعد الفاصل، تحدثت هيا عن طارق العلي بتأثر شديد، حيث قالت: “مر 10 سنين.. لا أدري ماذا أقول.. دخلته عليّ هذه لا أدري ماذا أقول.. طارق طيب.. هو برج الجدي وأنا برج الجدي.. وهذا برج طيب”.

وأضافت: ف ي ناس قلتلك توصل المعلومات غلط.. أول ما شفته عرفت إنه طوفة طاحت بيني وبينه.. دخلته عليّ هذه تسوى الدنيا صراحة.. هو أخوي وعزيز وغالي عليّ وفاجأتني بها الدخول.. وإنت حمد سويت شي ما حدا سواه.. إنت مجرم”.

يذكر أنه كانت قد نشبت خلافات حادة بين طارق العلي وهيا الشعيبي عام 2014، بعد أن امتنعت الأخيرة عن مشاركته في تقديم مسرحية تحت الصفر في دبي مما تسبب في حدوث خسائر للشركة المنتجة و المتعهدين، وهو ما دفع العلي للتصريح بأنه لن يعمل مع هيا مرة أخرى.

ومن جانبها أكدت هيا الشعيبي أنها امتنعت عن تقديم المسرحية نظرا لظروف صحية ألمت بها، وأكدت أن هناك من يحاول الوقيعة بينها وبين طارق العلي.