شركة خاصة بمولود كيم كاردشيان الرابع

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تقدمت نجمة تلفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان بطلب لدى حماية العلامات التجارية، من أجل ضمّ اسم نجلها الرابع، والذي يدعى Psalm لشركتها حتى تصبح علامة تجارية خاصة بالمولود الجديد.

وبحسب موقع TMZ، سيندرج اسم سالم ويست على المنتجات التجارية على تنوّعها سواء كانت إلكترونية، تجميلية وغيرها.

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ومن المقرر أن تشمل المستندات القانونية التي تقدمت بها كيم كاردشيان ، مستحضرات لتصفيف الشعر وانتاج وصلات الشعر بالإضافة الى الخدمات الترفيهية، مستحضرات العناية بالبشرة، مكملات بروبيوتيك، برامج كمبيوتر، ملابس، أكسسوارات، زجاجات أطفال، أثاث، عربات أطفال، مشروبات، بطانيات، أكياس وغيرها.

وعلى جانب أخر، كانت نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، قد عرضت طفلها الرابع والأخير للخطر، فبعد أن نشرت كيم صورة لطفلها الرابع عبر حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” وهو نائم في فراشه، تلقت وابل من الانتقادات وذلك بسبب خطورة الوضع الذي ينام عليه الطفل الرضيع.

وذكر حساب يحمل اسم دكتور “ستيف كارول” قائلا: يرجى الحذر من وضع أي حشوات جانب الرضع، سواء دمية قطنية، أو وسادة، أو بطانية، حتى لا تعرضه للخطر، لقد حاولت إنعاش الكثير من الأطفال الذين لقوا حتفهم بهذه الطريقة، وفشلت.