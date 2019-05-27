تعرف على اسم التدليل الفرنسي لابنة كيت ميدلتون

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الأمير البريطاني ويليام، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، عن اسم تدليل جديد اعتاد أن يخاطب به ابنته الأميرة شارلوت.

كان ذلك أثناء زيارته لحديقة العودة إلى الطبيعة بصحبة زوجته كيت ميدلتون دوقة كمبريدج، وأطفالهما الثلاثة الأمير جورج والأميرة تشارلوت والأمير لويس.

الأمير ويليام كان يخاطب طفلته الأميرة شارلوت باسم التدليل “ميغنونيت” وهي كلمة فرنسية تعني الجذابة بطريقة لطيفة أو محببة.

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الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون، يجيدان التحدث باللغة الفرنسية، أما بالنسبة للطفلين الأكبر سنا وهما الأمير جورج والأميرة تشارلوت والذي لا يتجاوز عمر أكبرهما 5 أعوام فكلاهما يتعلم اللغة الإسبانية من مربية عائلة كمبريدج ماريا تيريزا توريون بورالو.

اسم “ميغنونيت” ليس اسم التدليل الوحيد الذي تعرف به الأميرة تشارلوت وسط أفراد عائلتها، فهناك أيضا اسم التدليل “لوتي” والذي كشفت عنه دوقة كمبريدج بشكل عابر أثناء زيارتها لاستاد وندسور بارك في إيرلندا الشمالية من قبل.

الأميرة تشارلوت كانت قد انضمت إلى مدرسة جديدة حيث كشف قصر كنسينغتون في بيان رسمي عن أن الأميرة تشارلوت بدأت دوامها الدراسي الجديد في مدرسة جديدة وهي مدرسة Battersea s’Thomas التي يدرس فيها شقيقها الأكبر.