الأمير هاري يتخلى عن صديقته المقربة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية البريطانية ناتالي بينكهام، أن علاقة الصداقة التي كانت تجمعها بالأمير البريطاني هاري، حفيد ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، قد انتهت بعد زواجه من الأمريكية ميجان ماركل.
ووفقا لما ذكرته صحيفة “ذا صن” البريطانية، قالت ناتالي بينكهام في تصريحات لها: إنها كانت صديقة مقربة من الأمير هاري قبل زواجه، وصدمت من أنه لم يتم دعوتها إلى حفل الزفاف، وعبرت عن انزعاجها إذ قد عرفت هاري لسنوات ولم تكن فقط صديقه مؤقتة، ولكن صديقته المقربة، ولكن عندما تعرف هاري على ميجان ماركل تغير.
ناتالي بينكهام - وهي أيضا متزوجة - أضافت إنها تشعر أن ميجان ماركل هي صديق الروح الحميم للأمير هاري، إلا أنها لا تعرف إن كانت هي السبب في ما حدث أو من رجال الحراسة المفرطين في قصر باكنغهام تسببوا في تغيير صداقتهما.
يشار إلى أن الأمير هاري كان قد تزوج من الأمريكية ميجان ماركل، في 19 مايو من العام الماضي 2019 في حفل زفاف كبير حضره عدد كبير من المشاهير حول العالم، وأقيم في قلعة وندسور.
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