أوباما يستعد للإطاحة بزوجته ميشيل من السباق الشخصي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يعتزم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، تأجيل إصدار كتابه حتى انتخابات الرئاسة لعام 2020.

أوباما يسعى من خلال تأجيل إصدار الكتاب إلى رغبته في التفوق على زوجته ميشيل أوباما، كما يسعى إلى الحفاظ على نجاح كتاب زوجته “وأصبحت”، الذي صدر في 2018.

وفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أنه فيما كانت دار نشر “راندوم هاوس” تأمل بنشر مذكرات الرئيس الأمريكي السابق هذا العام، إلا أنها أبلغت بأن الكتاب الذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن سيظل مؤجلًا حتى عام 2020 في ذروة الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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مصادر قالت: إن أوباما يشعر بالمنافسة بشكل خاص بعد أن أصبحت مذكرات ميشيل السيرة الذاتية الأكثر مبيعًا على الإطلاق بعد بيع 10 ملايين نسخة.. وإن الرئيس السابق سيُشير في مذكراته إلى أنه كتب هذا الكتاب بنفسه، بينما استخدمت ميشيل “كاتب مؤجر”.

الصحيفة كشفت أن ميشيل وباراك عبرا عن رغبتهما في السابق بأن تُصبح مذكراتهما الأكثر مبيعًا، لذا رغبا في العزلة الكاملة لإكمال كتاباتهما واستأجرا منزلًا في بالي لإنجاز المهمة.

يُذكر أن مذكرات “وأصبحت” تتحدث عن حياة السيدة الأولى السابقة، ابتداءً من طفولتها في شيكاغو وانتهاءً بالبيت الأبيض وما بعده.. ويتألف الكتاب من 400 صفحة وتُرجم إلى 30 لغة منها العربية، كما شغل المركز الأول من حيث الطلبات على موقع “أمازون” نوفمبر 2018.