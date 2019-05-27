ماذا قال سيد رجب عن محمد رمضان وعلاقته به؟

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث الفنان المصري سيد رجب، عن علاقته بالفنان محمد رمضان، وذلك بعد مشاركته في مسلسل «نسر الصعيد».

سيد رجب، قال خلال لقائه في برنامج «حروف الجر»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، والمذاع عبر إذاعة «نجوم إف إم»، إنه تعامل مع محمد رمضان، أكثر من مرة وكل ما يجمع بينهما هو علاقة الاحترام.

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وأضاف: «أنا غير مهتم بالانتقادات التي يتعرض لها رمضان، ولكن كل اهتمامي عندما يجمعنا عمل أن تكون العلاقة بيننا في منتهى الاحترام والأدب ونحب بعض جدًا وهو ممثل مجتهد وشغله كويس جدًا وبيحاول ولو أعطى فرصة للنصائح من الممكن أن يكون أكبر من هذا بكثير».

وتابع: «علاقتي به كممثل في منتهى اللطافة»، مؤكدًا أنه لو تعرض للانتقاد من قبل أي شخص على مستوى الشغل والدور سيكون سعيد بذلك وإنما نقد على مستوى أخر فإنه لا يرد، ولا يعلق، وما يهمه هو أنه عندما يعمل مع ممثل تكون علاقته به جيدة وعلاقته برمضان جيدة.

يذكر أن مسلسل “نسر الصعيد”، عرض في السباق الرمضاني الماضي، وحقق نسبة نجاح كبيرة خلال عرضه.