دنيا بطمة وابنتها بنفس الـ«جلابة» في جلسة تصوير رمضانية.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت النجمة المغربية دنيا بطمة لجلسة تصوير جديدة رافقت فيها ابنتها الوحيدة «غزل»، وحرصت على مشاركة الفانز بلقطات منها.

نجمة Arab Idol اختارت أن تظهر وابنتها بنفس الإطلالة، حيث ارتدت الأم وابنتها «جلابة» أنيقة تم تصميمها خصيصاً لهما، حيث حملت «جلابة» دنيا صورتها، كما تضمنت «جلابة» غزل صورة لها أيضاً.

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دنيا حرصت على الظهور بشكل عفوي في أوضاع مختلفة مع ابنتها، حيث غلب على الجلسة أجواء رمضانية مبهجة، وقد ارفقت الفنانة الصور بتعليق كتبت فيه: «أجمل مافي الكون ربي يحميها يا رب .. يا بِنَات يا بنات يا بنات الي مخلفش زوزوااات مشبعش من الحنيه ومدقشي الحلويات»، حيث نالت الصور وإطلالة الفنانة وابنتها اعجاب فانز بطمة.

يُذكر أن دنيا بطمة احتفلت بزفافها على مدير أعمالها البحريني محمد الترك عام 2013، وقد رُزق الزوجان بمولودتهما الأولى “غزل” عام 2017.

من ناحية أخرى، تستعد دنيا بطمة لاحياء حفل غنائي يوم 16 يونيو المقبل ضمن فعاليات مهرجان «طانطان» بمنصة بئرانزاران في المغرب.