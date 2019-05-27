هدية لأحلام من الحرم المكي.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت إحدى صديقات الفنانة الإماراتية أحلام بهدية مميزة من داخل الحرم المكي، وذلك خلال قيامها بأداء مناسك العمرة على أرض المملكة العربية السعودية.

النجمة الملقبة بـ«الملكة» حرصت على مشاركة الفانز بصور للهدية، وهي عبارة عن دعوات مكتوبة باسمها على صور من داخل الحرم المكي، وفيها: «يا رب وعلى ارضك ومن داخل بيتك العظيم وبكل حواسي اناجيك اسعدها يا رب ووفقها وكن معها واحميها واغفر ذنوبها واجبر خاطرها واحفظها في ودائعك.. أم فاهد».

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وعلى صورة أخرى أمام الكعبة، حملت اسم الفنانة أيضاً، كتبت صديقتها: «اللهم قوها بك وكن معها اللهم قرب لها من ارادها لشخصها ولصحبتها وليقف معها في الصعاب وابعد عنها كل من اراد بها سوء ومصلحة ونفاق».

من ناحية أخرى، كان كليب أغنية «أبرحل» آخر عمل غنائي قدمته أحلام على الساحة الغنائية، والأغنية من كلمات حسن عبدالعزيز، ألحان ياسر بوعلي، توزيع عصام الشرايطي، والكليب تم تصويره في مدينة أشيقر التي تقع في منطقة الوشم وسـط المملكة العربية السعودية.