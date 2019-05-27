أصالة تمدح دينا الشربيني.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
اعربت الفنانة السورية أصالة عن شدة اعجابها بأداء النجمة المصرية دينا الشربيني في مسلسلها الرمضاني الجديد «زي الشمس».
أصالة نشرت صورة للشربيني، وغازلتها بتعليق كتبت فيه: «مو معقول كيف بتمثّل.. فوق الرّائعه دندونه»، حيث تفاعل فانز النجمة السورية مع منشورها، واتفق أغلبهم مع رأي أصالة، حيث أثنوا على أداء وقوة موهبة دينا التمثيلية في «زي الشمس»، في الوقت الذي مدح فريق آخر، أداء شريكتها في بطولة العمل، النجمة المصرية ريهام عبدالغفور.
يُذكر أن مسلسل «زي الشمس» من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبدالعزيز، وكاملة أبو ذكري، ويشارك دينا وريهام في بطولته أمام أحمد السعدني، وأحمد داوود وسوسن بدر وجمال سليمان وأحمد مالك وعمر السعيد، وغيرهم، ويُعرض العمل عبر شاشة mbc مصر يومياً.
من ناحية أخرى، طرحت أصالة حديثاً كليب جديد لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف.
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