الفنانة المصرية شذى تكشف عن إصابتها بهذا المرض وتطلب المساعدة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشفت الفنانة المصرية شذى عن معاناتها من أحد الأمراض، وطلبت من جمهورها المساعدة.

الفنانة المصرية قالت إنها تعاني مرض حساسية الصدر، وطلبت من جمهورها ترشيح طبيب جيد لها لتتابع حالتها معه.

شذى كتبت: ” محتاجه إسم دكتور أمراض حساسيه الصدر بس يكون شاطر جدا.. ربنا يكرمكوا”، وبالفعل تفاعل معها عدد كبير من جمهورها ورشحوا لها عدة أسماء لأطباء متميزين.

Advertisements

وكانت الفنانة المصرية شذى قد كشفت مؤخرا عن إصابة تعرضت لها مؤخرًا وذلك من خلال صورة نشرتها عبر خاصية الأستوري بصفحتها الشخصية بموقع «إنستجرام».

شذى نشرت صورة لكف يدها، وهو موضوع بلفافة طبية وعلقت عليها قائلة: «الحمدلله تاني أسبوع ووجع رهيب»، وأكتفت شذى بذلك ولم تكشف عن سبب إصابتها.

ورغم الألم الذي عانت منه شذى الفترة الماضية، إلا أنها حرصت على إحياء حفلات عدة في أكثر من نادي وفندق في القاهرة.

كما تستعد لإحياء عدة حفلات في خيم رمضان وأيضًا في بعض الأماكن التي تشهد سهرات وقت السحور خلال الشهر الكريم، وتواصل شذى أيضًا التحضيرات لأغاني جديدة من المقرر أن تطرحها قريبًا.