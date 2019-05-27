أحمد الفيشاوي يدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دعم الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».

ونشر أحمد الفيشاوي، صورة له وهو يضع يديه على قلبه، وعلق على الصورة قائلًا: «سنين علي مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ساعدنا نداوي قلوب اكتر».

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من ناحية أخرى ينتظر أحمد الفيشاوي، عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني.

وكان أخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم “122” هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، وهو من بطولة طارق لطفي، وأحمد داود، وأمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.