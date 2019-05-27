- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
دعم الفنان المصري أحمد الفيشاوي، مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، بمنشور عبر صفحته الشخصية بموقع «إنستجرام».
ونشر أحمد الفيشاوي، صورة له وهو يضع يديه على قلبه، وعلق على الصورة قائلًا: «سنين علي مؤسسة مجدي يعقوب للقلب، ساعدنا نداوي قلوب اكتر».
من ناحية أخرى ينتظر أحمد الفيشاوي، عرض الجزء الثاني من فيلم «ولاد رزق»، وهو من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وأحمد داود، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، ونسرين أمين، وخالد الصاوي، وباسم سمرة، ومن إخراج طارق العريان، تأليف صلاج الجهيني.
وكان أخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم “122” هو أول فيلم مصري من إخراج ياسر الياسري، وهو من بطولة طارق لطفي، وأحمد داود، وأمينة خليل وأحمد الفيشاوي، بجانب محمد ممدوح ومحمد لطفي كضيفي شرف، الفيلم من تأليف صلاح الجهيني، تصوير أحمد كردوس، ديكور أحمد فايز، مونتاج عمرو عاكف منتج فني محمد نصار ومخرج منفذ محمد الطحاوي، وقام سيف عريبي بتأليف موسيقى الفيلم.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يدعم مؤسسة مجدي يعقوب للقلب.. صورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.