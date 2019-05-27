شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد..كيف دعمت مايلي سايروس تدخين الماريجوانا على طريقتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تُعرف النجمة العالمية مايلى سايروس بأنها من مدخنى الماريجوانا، وهو الأمر الذى لا تخفيه النجمة الشابة.

والتقطت عدسات مصورى "الباباراتزى" عدة صور لمايلي سايروس البالغة من العمر 26 عام خلال وصولها لفندق سوهو الموجود في لندن مساء الأحد ، مرتدية ملابس سوداء قصيرة ذات تصميم كلاسيكي إضافة إلى نظارة شمس بنفس اللون.

و ما لفت الانظار أن مايلي عادت من جديد لدعم تدخين "الماريجوانا" و ذلك علي طريقتها الخاصة ، حيث كانت ترتدي عدد من القلادات الذهبية اللون واحدة من بينهم تعلن عن تدخين الماريجوانا و هي عبارة عن "فم به سيجارة" .



قلادة مايلي



مايلي سايروس تثير الجدل بقلادتها



مايلي سايروس



مايلي سايروس



مايلي سايروس



مايلي سايروس