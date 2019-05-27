شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة إيالما تفتتح المهرجان الأمازيغى الدولى فى المغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفتتح الفرقة الإسبانية إيالما فعاليات النسخة الجديدة من المهرجان الأمازيغى الدولى، عبر حفل غنائي كبير يحتضنه مسرح دار الثقافة فى مدينة الحسيمة الساحلية شمالى المغرب، وذلك فى تمام الرابعة مساء السبت 8 يونيو. وتعتبر فرقة "إيالما" أبرز التجارب الغنائية الأوروبية المعتمدة فى الأساس على غناء أربعة فتيات بشكل جماعي، انطلقن من قلب محل ميلادهن فى غاليسيا بالعمق الإسباني، ويعدن إحياء روح الفلكلور الإسبانى وتراثيات غاليسيا شمالى البلاد على طريقتهن الخاصة، بتقديم وصلات غنائية استعراضية بالاتكال على صوتهن ولمسة جيتارت، مصحوبة بمزيج إيقاعات مستوحى من التراث الكتالونى مع إيقاعات عالمية، وتضم الفاتنات فيرونيكا وإيفا وناتاليا وماريسول.

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