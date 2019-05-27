شكرا لقرائتكم خبر عن في يوم ميلاد سيدة الشاشة العربية.. فاتن حمامة وجه القمر وأيقونة الرومانسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخها في كتاب السينما العربية صفحاته كثيرة، بدءا منذ أن كانت في الثامنة من عمرها عندما نطقت بأول جملة أمام الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب " انهاردة الأكل حلو قوي" في فيلم "يوم سعيد"، من هنا بدأ وجه الطفلة الجميلة أولى خطوات مسيرة فنية طويلة، استمرت نحو سبعين عاما وانتهت بوجه القمر وهو آخر عمل فني قامت به فاتن حمامة . وتحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الكبيرة التي ولدت في 27 مايو 1931 وتوفيت عن عمر يناهز 83 عاما في يناير 2015.

في نهاية الخمسينيات أطلق عليها الجمهور لقب" سيدة الشاشة العربية " وهو الاسم التي تفردت به فاتن حمامه منذ عام 1954، بعد نجاح فيلمها "موعد مع الحياة "، من إخراج زوجها عز الدين ذو الفقار وبطولة شادية وشكري سرحان، الفيلم كان بوابة الإنطلاق ومحل إعجاب الجمهور والنقاد، فبعد هذا الفيلم أصبحت النجمة المتألقة والأكثر شهرة بين نجمات جيلها.



فاتن حمامة قدمت فاتن حمامة أجمل وأهم الأفلام المصرية وفرضت نفسها وفنها في فترة الانتشار الكبيرة من الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات، وبعدها اتخذت منحي آخر، وهو تقديم فيلم سينمائي كل عدة سنوات، وخلال هذه المسيرة السينمائية قامت ببطولة مسلسلين هما كل رصيدها الدرامي "ضمير أبلة حكمت ووجه القمر" Advertisements

خلال الخمس وعشرين عاما الأخيرة لها في عالم الفن قامت فاتن حمامة ببطولة ستة أفلام فقط هم: "الخيط الرفيع، وفيه قررت سيدة الشاشة العربية صاحبة التاريخ الكبير أن يقوم بدور البطولة أمامها الفنان محمودياسين في أول بطولة له، وبعد عامين فاجأت الجمهور ببطولة فيلم "أمبراطورية ميم"، وقامت فيه بدور أم لديها 6 أبناء وتقوم علي تربيتهم بمفردها وترفض الارتباط من أجلهم، ثم "اريد حلاً" عام 75 الذي أحدث نقاش مجتمعي وبسببه تغيرت بعض قوانين الأسرة، وبعده بعامين ناقشت مشكلة الانفجار السكاني في فيلم "افواه وأرانب" ولأول مرة تظهر هذه السيدة الرقيقة في دور امرأة بسيطة عاملة في مزرعة وترعي أبناء شقيقتها.