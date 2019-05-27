في يوم ميلاد سيدة الشاشة العربية.. فاتن حمامة وجه القمر وأيقونة الرومانسية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تاريخها في كتاب السينما العربية صفحاته كثيرة، بدءا منذ أن كانت في الثامنة من عمرها عندما نطقت بأول جملة أمام الموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب " انهاردة الأكل حلو قوي" في فيلم "يوم سعيد"، من هنا بدأ وجه الطفلة الجميلة أولى خطوات مسيرة فنية طويلة، استمرت نحو سبعين عاما وانتهت بوجه القمر وهو آخر عمل فني قامت به فاتن حمامة . وتحل اليوم ذكري ميلاد الفنانة الكبيرة التي ولدت في 27 مايو 1931 وتوفيت عن عمر يناهز 83 عاما في يناير 2015.
في نهاية الخمسينيات أطلق عليها الجمهور لقب" سيدة الشاشة العربية " وهو الاسم التي تفردت به فاتن حمامه منذ عام 1954، بعد نجاح فيلمها "موعد مع الحياة "، من إخراج زوجها عز الدين ذو الفقار وبطولة شادية وشكري سرحان، الفيلم كان بوابة الإنطلاق ومحل إعجاب الجمهور والنقاد، فبعد هذا الفيلم أصبحت النجمة المتألقة والأكثر شهرة بين نجمات جيلها.
قدمت فاتن حمامة أجمل وأهم الأفلام المصرية وفرضت نفسها وفنها في فترة الانتشار الكبيرة من الخمسينيات وحتى منتصف السبعينيات، وبعدها اتخذت منحي آخر، وهو تقديم فيلم سينمائي كل عدة سنوات، وخلال هذه المسيرة السينمائية قامت ببطولة مسلسلين هما كل رصيدها الدرامي "ضمير أبلة حكمت ووجه القمر"
خلال الخمس وعشرين عاما الأخيرة لها في عالم الفن قامت فاتن حمامة ببطولة ستة أفلام فقط هم: "الخيط الرفيع، وفيه قررت سيدة الشاشة العربية صاحبة التاريخ الكبير أن يقوم بدور البطولة أمامها الفنان محمودياسين في أول بطولة له، وبعد عامين فاجأت الجمهور ببطولة فيلم "أمبراطورية ميم"، وقامت فيه بدور أم لديها 6 أبناء وتقوم علي تربيتهم بمفردها وترفض الارتباط من أجلهم، ثم "اريد حلاً" عام 75 الذي أحدث نقاش مجتمعي وبسببه تغيرت بعض قوانين الأسرة، وبعده بعامين ناقشت مشكلة الانفجار السكاني في فيلم "افواه وأرانب" ولأول مرة تظهر هذه السيدة الرقيقة في دور امرأة بسيطة عاملة في مزرعة وترعي أبناء شقيقتها.
وفي العام 1984 كانت مهمومة بالتغييرات التي حدثت في المجتمع بسبب الانفتاح وناقشت فساد بعض رجال المال والأعمال في "ليلة القبض على فاطمة" وكانت مشاكل المرأة المعيلة لم تظهر علي السطح ، فأخذت الفنانة الكبيرة طرف الخيط وناقشت مشاكلها في فيلم "يوم حلو ويوم مر88" وبعد نجاح الفيلم قالت -وقتها -أنها "شبعت " سينما وبعد فترة قصيرة قامت ببطولة مسلسل ضمير أبلة حكمت " للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة ، لكن الذي أعادها للسينما سيناريو فيلم " أرض الأحلام " عام 1993 لداوود عبد السيد وشاركها البطولة يحيي الفخراني وكان لآخر ظهور لها في السينما .
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