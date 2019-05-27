الصيف وضربات الشمس .. كيف تحمي نفسك؟

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 02:59 مساءً - مع دخول فصل الصيف وبدء الموجات الحارة التي تصيب البلاد مع الارتفاع في درجات الحرارة تظهر ” ضربة الشمس ” كأحد أكثر الأعراض التي تصيب الأشخاص في فصل الصيف وفي أحيان كثيرة قد تؤدي إلى الوفاة في حال لم يتم إجراء الإسعافات الأولية بشكل فوري .

وتأتي ضربة الشمس بسبب الارتفاع الكبير في درجات الحرارة والتعرض إلى الشمس لفترات طويلة .

وتتمثل أعراضها في الارتفاع الشديد في درجة حرارة الجسم والتي قد تصل إلى 41 و 42 درجة مئوية نتيجة فشل مركز تنظيم الحرارة في تبريد الأعضاء الداخلية للإنسان مع الإصابة بإنهاك وضعف بالجسم قد يصل إلى إغماء وغيبوبة تامة وضباب في الرؤية مصحوب بدوار وغثيان .

وتتمثل الإسعافات الأولية لمريض ضربة الشمس في محاولة تقليل حرارة المريض قدر الإمكان ونقله إلى مكان بارد بعيد عن أشعة الشمس والحرارة ووضعه تحت الماء الجاري وعمل كمادات باردة على الجبهة وتحت الإبطين وبين الفخذين مع متابعة معدل النبض والتنفس .

ولكي تحمي نفسك من الإصابة بضربة الشمس عليك أن تتبع طرق الوقاية من تجنب التعرض إلى الشمس والحرارة لفترات طويلة وتناول الماء بكثرة تعويضا عن السوائل التي يفقدها الجسم بسبب الحرارة والتعرق .. وشرب العصائر الطبيعية والابتعاد عن المشروبات الغازية والمشروبات السكرية والكافيين وتناول الأطعمة الغنية بالألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن .. وارتداء الملابس الخفيفة والقطنية .