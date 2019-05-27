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كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 02:59 مساءً - ضجت وسائل التواصل الإجتماعي مؤخراً بأخبار تتحدث عن مهاجمة الممثلة الكورية الجنوبية هان جي لسائق تاكسي يتجاوز عمره الـ60 عاماً وصفعه إضافة إلى إهانة ضابط شرطة.
وتفاعل المتابعون مع هذا الخبر بشكل كبير، حيث طالبوا بمعاقبتها بطردها من برنامج تلفزيوني تشارك في تقديمه فرد فريق الإنتاج بالقول: “سنقوم بحذف هان من الحلقات التي تم تصويرها بالفعل، وسنغير سيناريو الحلقات المستقبلية وفقاً لذلك”. فيما أكدت الشركة وكيلة الممثلة إدانتها والاعتذار عن الحادث.
هذا وتم تغرييمها مبلغ خمسة ملايين وون (4200 دولار) مع وقف التنفيذ لمدة عام.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب إهانتها لسائق تاكسي.. طرد نجمة عالمية من برنامج تلفزيوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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