شاهدوا ممثلة خليجية تنهار بالبكاء على الهواء بسبب إبنتها وتقول: كإن ظهورها معاي أصابها بالعين

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 02:59 مساءً - تذكرت الممثلة الخليجية ​مي البلوشي​ الحادث الأليم الذي تعرضت له ابنتها الفنانة ​سعودة​، واصفة تلك الأيام بأنها أسوأ ما مر عليها في حياتها، حيث عانت ابنتها من حالة نفسية صعبة.

وخلال حديثها عن الموضوع الذي جاء ضمن مقابلة تلفزيونية، إنهارت البلوشي بالبكاء على الهواء مباشرة وهي تقول:”ما أدري كإن ظهورها معاي أصابها بالعين.. كنا وايد مستأنسين والناس طايرة بيها فكانت الأنظار كلها علينا”.



وتابعت: “الحمد لله قدر الله وما شاء فعل.. وكنا كلنا واقفين معاها ومساندنها.. للأمانة أختها شيماء ما كانت تفارقها ثانية واحدة”.

وعلقت سعودة على هذا قائلة: “عقب الحادث كل شي فيني تغير تفكيري تغير وأسلوبي تغير.. وهذا الحادث كان نقلة كبيرة زادت من وعيي بشكل كبير”.

وكانت الفنانة سعودة قد تعرضت لحادث أليم، أثناء مشاركتها لوالدتها تقديم أحد برامج المسابقات على التلفزيون الكويتي.