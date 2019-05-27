15 قتيلا ضحايا الشغب بسجن برازيلي

كتب امير فتحي في الاثنين 27 مايو 2019 02:59 مساءً - اندلعت مواجهات صباح أمس داخل سجن في ولاية أمازوناس شمال البرازيل بين النزلاء خلال وقت الزيارة وفقا لما صرحت به سلطة السجون الإقليمية والتي وصفت ما حدث بإنه كان معركة بين السجناء .

وتمكنت السلطات المسئولة من السيطرة على أعمال العنف والشغب في غضون دقائق وبدء التحريات لاستكشاف السبب وراء ذلك .

وهذه الواقعة ليست بالواقعة الأولى في هذا السجن ففي عام 2017 حدث تمرد استمر ل 20 ساعة تقريبا وراح ضحيته 56 قتيلا .