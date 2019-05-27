مشادة بين محمد رمضان وماجد المصرى فى «زلزال» تحقق مشاهدات عالية.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحقق المقاطع التى ينشرها النجم المصري محمد رمضان على قناته الخاصة على موقع “يوتيوب” من مسلسله “زلزال”، مشاهدات عاليه حيث حقق مشهد “زلزال” أثناء تأدية العزاء فى غبريال ، مليون وربع المليون مشاهدة، والذي تضمن حضور خليل كتخة، أو”ماجد المصري” بقوة أمنية لتنفيذ الحصول على منزل غبريـال بعد أن سلم المحامى كراوية العقود لسعيد محامى خليل، مقابل الحصول على 20 ألف جنيه.

المقاطع التى ينشرها النجم محمد رمضان على قناته الخاصة على “يوتيوب” من مسلسله “زلزال” حققت مليون وربع المليون مشاهدة، وتضمنت مشهد “زلزال” أثناء تأدية العزاء فى غبريال ، حيث حضر خليل كتخة-”ماجد المصري” بقوة أمنية لتنفيذ الحصول على منزل غبريـال بعد أن سلم المحامى كراوية العقود لسعيد محامى خليل، مقابل الحصول على 20 ألف جنيه.

ويشارك في بطولة مسلسل “زلزال” محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين، والعمل من انتاج شركة سينرجي، ومن تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر.