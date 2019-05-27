شرادا كابور تُسجل 30 مليون متابع على إنستجرام

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رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف
يتصدر عددٌ لا بأس به من الفنانين الهنود، مواقع التواصل الاجتماعي، وتعتبر الممثلة شرادا كابور، واحدة من الممثلات الأكثر نشاطا على وسائل التواصل الاجتماعي حيث حصلت على ما يقرب من 30 مليون على صفحتها بإنستجرام!
شرادا تستطيع في كل مرة تنشر فيها صورة لها أو مقطع فيديو، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن تكسب الكثير من القلوب التي تم تنظر الاطلاع على كل جديد لها، سواء في حياتها الشخصية أو على المستوى المهني.
في الأيام القليلة الماضية ، ظهرت صور شرادا كابور على شبكة الإنترنت وهي تستعد ل Street Dancer 3D، تميزت إطلالتها بالرشاقة و تناغم الجسد مع الزي الراقي.
تعاني الفنانة الشابة في الوقت الحالي من ازدحام جدول مواعيدها وذلك بسبب انشغالها بأكثر من عمل فني جديد، ولديها بالفعل أربعة أفلام، كانت قد طارت إلى دبي مؤخراً لتنضم إلى فريق عملها، وتصوير بقية المشاهد الخارجية من فيلم Street Dancer 3D
تلعب ممثلة فيلم “ساهو” الممثلة في الفيلم دور الشرطي ، وفي بقية أفلامها تقدم الأدوار المزدوجة للطالب الجامعي وكذلك امرأة في منتصف العمر.
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