بلاغ ضد قناة «القاهرة والناس» بسبب بسمة وهبة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا بوقف الإعلامية بسمة وهبة عن العمل، حيث أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده بياناً كشف فيه ملابسات إيقافها عن العمل لما حدث من تجاوزات في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري.

نقيب الإعلاميين كشف أن النقابة حررت محضرا ضد قناة “القاهرة والناس”، وذلك لامتناعها عن استلام قرار النقابة بوقف الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج “شيخ الحارة”.

وكان نقيب الإعلاميين قد قال في بيانه أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي حل فيها ماجد المصري ضيفاً.

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وأضاف: “خالفت بسمة وهبة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين ” 2 – 19 ” من قانون النقابة”.

يذكر أن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد أصدر قرارا بوقف برنامج «شيخ الحارة» الذى تقدمه المذيعة بسمة وهبة على شاشة «القاهرة والناس» الفضائية، وقف مؤقتا لمدة شهر، وذلك بعد توصية لجنة الشكاوى والرصد بالمجلس.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قد تلقى العديد من الشكاوى ضد البرنامج خاصة حلقة الفنان ماجد المصرى التى حملت إساءات للأخوة الأفارقة.