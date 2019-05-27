أحمد فهمى يقلش على محمد صلاح في حضور هيفاء وهبى في «الواد سيد الشحات».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شهدت أحداث الحلقة الـ 21 من مسلسل “الواد سيد الشحات” للنجم أحمد فهمى، والذى يعرض بشكل حصرى على قناة DMC فى تمام الساعة 6.30 مساء، بظهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى كضيفة شرف على أحداث العمل، حيث بدأ ظهورها فى الحلقة الماضية والتى حملت رقم 20.

وبدأت هيفاء وهبى التى تظهر بشخصيتها الحقيقية فى الإعجاب بـ”سيد الشحات”، أو أحمد فهمي، وذلك بعدما علم بأنها تحب الرجال الصلع، ولذلك قام بعمل “صلعة” كبيرة وأطلق على نفسه “مو صلاع”، وخلال حديثه مع هيفاء على العشاء، “قلش” فهمى على نجم الكرة المصرى محمد صلاح بأنه اطلق على نفسه هذا الاسم تشبيها بمو صلاع بشكل كوميدى ساخر.

ويشارك في بطولة مسلسل “الواد سيد الشحات”، محمد عبد الرحمن “توتا” ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات، والعمل من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى في الدراما.