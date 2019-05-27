بعد إيقاف برنامجها بسبب الفضائح.. بسمة وهبة تسافر لأداء العمرة.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تجاهلت الإعلامية المصرية بسمة وهبة أزمتها مع قناة “القاهرة والناس” التي دفعتها لتقديم استقالتها منها، بالإضافة إلى قرار نقابة الإعلاميين بوقفها عن العمل، وسافرت إلى الأراضي المقدسة لأداء عمرة رمضان.

بسمة شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها من داخل الحرم المكي، وكانت ترتدي حجاب على رأسها، وعبرت عن سادتها بأداء عمرة العشر الأواخر من رمضان، وأنها تشعر بحالة نفسية جيدة هناك، مؤكدة أنها دعت لكل من أوصاها بالدعاء، وطلبت أن يدعوا لها هي أيضا.

الإعلامية المصرية أرفقت مقطع الفيديو، بتعليق على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “الحمد لله والشكر لله ربنا كريم”.

وكانت الإعلامية بسمة وهبة قد تقدمت باستقالتها من قناة “القاهرة والناس”، بعد عرض حلقتها مع الإعلامية ياسمين الخطيب.

وجاء سبب تقدم بسمة باستقالتها من القناة، هو اعتراضها على عرض الحلقة منذ تصويرها، وذلك بسبب ذكر ياسمين الخطيب لأسماء العديد من الشخصيات العامة وحكت تفاصيل ما حدث بينهما.

ومع عرض حلقة ياسمين نشب خلافا حادا بين بسمة وبين إدارة القناة، أدى في النهاية إلى تقدم الإعلامية باستقالتها من القناة، ولكن بعد ساعات حذفت القناة الحلقة من موقع اليوتيوب ولم يتم إعادة بثها مجدداً على الشاشة.

Advertisements

وقد تزامن ذلك مع قرار نقابة الإعلاميين بوقف بسمة وهبة عن العمل، حيث أصدر نقيب الإعلاميين الدكتور طارق سعده بياناً كشف فيه ملابسات إيقافها عن العمل لما حدث من تجاوزات في الحلقة التي استضافت فيها الفنان ماجد المصري.

نقيب الإعلاميين قال في بيانه أن مجلس النقابة اتخذ قراراً بوقف بسمة وهبة، بناء على تقرير المرصد الإعلامي للنقابة، وما رصده من تجاوزات مهنية وأخلاقية بحلقة يوم 19 مايو، التي حل فيها ماجد المصري ضيفاً.

وأضاف: “خالفت بسمة وهبة أيضا قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامي دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأي من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقاً للمادتين ” 2 – 19 ” من قانون النقابة”.

وكانت الإعلامية ياسمين الخطيب قد تحدثت خلال الحلقة عن علاقتها بالمخرج خالد يوسف، مؤكدة أنها كانت زوجته، ووصفت زواجها منه باللعنة، كما عبرت عن إشفاقها على البنات اللاتي ظهرن معه في مقاطع الفيديو الإباحية لكنها في نفس الوقت ليست متعاطفة معهن.

أما حلقة الفنان ماجد المصري في برنامج “شيخ الحارة” فقد نالت قسطاً كبيرا من الهجوم والانتقادات، وذلك بعد سرده رواية عن ثلاث فتيات أفارقة، والتي اعتبرها الجمهور مليئة بالعنصرية وتفتقد للأخلاق والعادات الشرقية.