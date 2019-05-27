امرأة كادت أن تخسر ريتا أورا 3.5 مليون يورو

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كادت امرأة أن تخسر ريتا أورا 3.5 مليون يورو، وذلك بعدما نسيت حقيبتها في الطائرة، والتي كانت تحمل فيها مجوهرات باهظة الثمن، والتي أعارها مصممو حلى للمغنية ريتا اورا خلال مشاركتها في مهرجان “كان” السينمائي.

وكان مصدر في الشرطة، قد أكد لوكالة “فرانس برس” أن المجوهرات استعيدت في لندن، حيث كانت في الأساس، وذلك بعد أن أدركت المرأة عند خروجها من مطار “نيس” في جنوب فرنسا أنها نسيت حقيبتها ومعطفها في الطائرة وفقًا لما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وقال مصدر في الشرطة بلهجة ساخرة : إنها امرأة طائشة نسيت ملايين عدة في الطائرة.

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وأوضح المصدر أن الحقيبة عادت في الطائرة نفسها إلى مطار “لوتون” في لندن قبل أن تنقلها شركة الطيران إلى مطار “هيثرو”.

وكانت النجمة والمطربة البريطانية ريتا أورا، قد ابهرت محبيها وعشاقها بإطلالتها الساحرة، مؤخرا، وجاء ذلك خلال توجهها لبرنامج “Live with Kelly & Ryan” فى نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لكى تروج لألبومها الجديد الذى يحمل اسم “Phoenix”.

النجمة العالمية البالغة العمر 28 عاما، ارتدت فستانا ذى تصميم مذهل حمل إمضاء دار أزياء “Marc Jacobs” من مجموعة التصميمات الخاصة بموسم ربيع 2019.

ووضعت ريتا أورا فى مقارنة مع عارضة الأزياء التى قدمت التصميم لأول مرة على الـrunway، لكن النجمة الشابة حصدت الكثير من عبارات الثناء عن إطلالتها الخاطفة للأذهان.