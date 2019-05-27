جينيفر لوبيز تستعد لجولتها الغنائية من الجيم.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعتبر النجمة والمطربة الأمريكية جينيفر لوبيز، واحدة من أكثر النجمات حفاظا علي جسدها و جعله دائما ممشوق و خاطف للأنظار.

و بالرغم من أن جينيفر لوبيز، تبلغ من العمر 49 عاما إلا أنها تبحث دائما عن الإطلالة المذهلة و المميزة، والجسم الرشيق.

النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ظهرت بمقطع فيديو قصير وتقوم من خلالة بعمل بعض التمرينات الرياضية و ذلك استعدادا لجولتها الغنائية الصيفية و التي تضم عددا من الحفلات.

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وبصورة التقطتها جينيفر لوبيز بطريقة الـ selfie mirror اظهرت النجمة الشهيرة عضلاتها القوية التي حصدت إعجاب الكثير من محبيها.

والجدير بالذكر أن النجمة العالمية تستعد لإحياء حفل غنائي كبير في مصر خلال الصيف المقبل، حيث كشف علي الشريعي، رئيس لجنة التفتيش بنقابة الموسيقيين، بأن منظم الحفلات اللبناني ربيع مقبل حصل على تصريح حفل النجمة العالمية جنيفر لوبيز وأنهي جميع تراخيص الحفل الذي سيقام في الساحل الشمالي في أغسطس القادم 2019.

وأضاف الشريعي أن نقابة الموسيقيين علي رأسها النقيب هاني شاكر ستتعاون مع أي مستثمر لتنشيط السياحة الداخلية وجذب سياحة خارجية أيضا.

وصرح ربيع مقبل بأن اختيار النجمة العالمية جينيفر لوبيز لتحيي حفلا في الساحل الشمالي يأتي ضمن الخطة الموضوعة لتنشيط السياحة في مصر وأن الاستقرار السياسي هو الذي جعله يفكر في حفل عالمي كبير يليق بمصر وأضاف: أتعجب من نفي بعض المواقع الاخبارية وجود حفل لجينيفر لوبيز وأكد أن مصر ستشهد عدة حفلات عالمية في الفترة المقبلة.