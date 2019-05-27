بعد طلاقها من بن أفليك.. جينيفر جارنر وجون ميلر يخططان لحفل زفاف بسيط

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

كشف أحد المواقع الفنية العالمية أن النجمة جينيفر جارنر، وصديقها جون ميلر يخططان لإقامة حفل زفافهما في أجواء صيفية مميزه بمنزل جارنر ذات الـ 47 عاما.

وكانت الموضوع قد بدأ بنشر موقع ” Life & Style ” تقريرا يؤكد أن الثنائي يخططان لإقامة حفل زفافهما بالهواء الطلق في منزل جارنر.

وقال مصدر للموقع إن جنيفر لوبيز اختارت بالفعل فستان زفافها الذى يظهر بتصميم مثير و بسيط فى نفس الوقت .

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وأشار المصدر إلى أنه من المقرر أن يحضر حفل الزفاف عدد من أصدقاء جنيفر جارنر المقربين و أبرزهم ريزى ويزرسبون وكيت هدسون.

والجدير بالذكر أن مجلة “People” الأمريكية، قد اختارت جينيفر جارنر، كأجمل امرأة للعام ووضعت صورتها على الغلاف الرئيسي لعددها الأخير.

الممثلة والمنتجة الأمريكية، جينيفر جارنر، فازت بلقب أجمل امرأة في العام، بحسب تصنيف المجلة الأمريكية.

جينيفر قالت في مقابلة تلفزيونية لها: كلما نظرت في المرآة بشكل أقل كلما فكرت بشكل أكبر، ما الذي يمكنني أن أقدمه للعالم، أشعر بسعادة كبيرة، مضيفة أنها لم تحقق نجاحها بسرعة.