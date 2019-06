أنطونيو بانديراس أفضل ممثل في مهرجان كان السينمائي.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

حصد النجم والممثل الإسباني الشهير أنطونيو بانديراس على جائزة السعفة الذهبية لأفضل ممثل عن دوره في فيلم “Dolor Y Gloria”، في مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ٧٢ لعام ٢٠١٩.

وحضر الحفل الختامي للمهرجان الكثير من النجوم من بينهم أنتونيو بانديراس وايل فانينج وسونام كابور وايشواريا راي ونادين لبكي وايريك توليدانو واوليغر ناكاك وهيلين فينسينت ورضا خطاب وسلفستر ستالون وسارة سامبيو وكيندال جينر وغيرهم.

كما فاز فيلم (أتلانتيكس) الذي يتناول حياة المهاجرين للمخرجة الفرنسية السنغالية ماتي ديوب بالجائزة الكبرى في المهرجان. وكان هذا أول فيلم طويل على الإطلاق للمخرجة ديوب وقد اعتمد على فيلم وثائقي لها في 2009.

وذهبت جائزة لجنة التحكيم للفيلمين “البؤساء” للادج لي و”بوكارو” للبرازيليين كليبير ميندونزا فيلو وجوليانو دورنيليس، كما فازت الممثلة الإنجليزية إميلي بيتشام، بجائزة أفضل ممثلة بمهرجان كان السينمائي عن دورها بفيلم “Little Joe” للمخرج جيسيكا هاوزنر

وذهبت جائزة الإخراج في مهرجان كان السينمائي للأخوين داردين عن فيلم”الشاب أحمد”، بينما منحت لجنة التحكيم جائزة خاصة للفيلم الفسطيني It Must Be Heaven “لابد أنها الجنة” للمخرج إيليا سليمان.

والجدير بالذكرأن مهرجان كان السينمائي اختتم فعالياته يوم السبت 25 مايو، وكانت ليلة افتتاح المهرجان، قد شهدت عرض فيلم “The Dead Don’t Die” بمسرح Grand Théâtre Lumière، من تأليف وإخراج جيم جارموش وبطولة سيلينا جوميز وآدم داريفر وبيل موراى وتيلدا وينستون وغيرهم.