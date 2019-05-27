انت الان تتابع تفاصيل خبر فيلم كوري يفوز بجائزة "السعفة الذهبية" بمهرجان "كان" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الاثنين 27 مايو 2019 02:54 مساءً - رُفع الستار عن الفائز بجائزة السعفة الذهبية، بحصول فيلم "طفيل" (باراسايت) للمخرج الكوري الجنوبي بونغ جون-هو، على الجائزة التي أعلن عنها مهرجان "كان" السينمائي، في فرنسا، أمس السبت.

ويتحدث الفيلم عن الفوارق الاجتماعية في كوريا الجنوبية من خلال معالجة ظروف أسرتين، الأولى غنية والثانية فقيرة.

ويجسد الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد كي-تايك، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض. وتتحسن حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن كي-وو، على وظيفة مدرس لغة إنجليزية لفتاة من عائلة برجوازية.

ونال الفيلم إعجاب جمهور "كان"، الذي صفَّق طويلاً له بعد انتهاء عرضه في المهرجان. وقاست الصحافة الفرنسية هذا الإعجاب بذلك، حيث من عادتها أن تخبر بمدى تجاوب الجمهور مع الأفلام المعروضة، من عمليات التصفيق.

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وإن كان الفيلم يدخل في خانة الأفلام الاجتماعية التي عُرف بها عادةً المخرج البريطاني كين لوتش، الذي شارك في المهرجان بـ"آسف، اشتقنا إليك"، إلا أنَّ عمل المخرج الكوري الجنوبي كان متميزاً، برأي عدد من النقاد، حيث مزج في عمله السينمائي بين ما هو اجتماعي وفكاهي وحتى سياسي، كما أنه كشف للجمهور الجزء الاجتماعي غير المرئي في المجتمع الكوري الجنوبي.

وقال بونغ جون-هو، وهو أول سينمائي كوري جنوبي ينال المكافأة الكبرى في هذا المهرجان: "شكراً جزيلاً. هذا شرف عظيم لي، لطالما شكَّلت السينما الفرنسية مصدر إلهام لي، أشكر هنري جورج كلوزو وكلود شابرول".

واختير الفيلم من بين 21 عملاً سينمائياً شاركت في المسابقة، غالبيتها لمخرجين عالميين كبار.

وتضاف هذه الجائزة إلى سلسلة الجوائز التي حصلت عليها الأفلام الآسيوية في مهرجان "كان"، بعد فوز فيلم للمخرج الياباني هيروكازو كوري-إيدا بالسعفة الذهبية العام الماضي.

وكان بونغ وضع أولى بصماته في مهرجان "كان" عام 2017 بفيلمه "أوكجا".