عاصي الحلاني: “أحترم وائل كفوري ولا خلافات بيننا”

متابعة بتجــــــــــرد: أعرب النجم اللبناني عاصي الحلاني عن محبّته واحترامه لزميله النجم اللبناني وائل كفوري.

وخلال استضافته في برنامج “عايشة شو” مع الإعلامية عائشة عثمان عبر إحدى الفضائيات المصرية، أشار عاصي الحلاني إلى أنّه يكنّ كل الإحترام لوائل كفوري، وأضاف أن كفوري يمتلك أرشيفًا كبيرًا من الأغنيات الجميلة، ويعتز بنجاحه في الوطن العربي.

وقال عاصي: “أكن كل الإحترام لوائل كفوري، هو فنان له أرشيف جميل ومنشوف حالنا فيه، ولكن بعض الأشخاص يحاولون الإيقاع بيننا من خلال اختلاق خلافات غير موجودة في الأساس”.

بهذا التصريح يكون عاصي الحلاني قد وضع حدًّا لكل الأقاويل التي انتشرت في الفترة الماضية حول وجود خلافات بينهما.