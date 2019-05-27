متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة دانييلا رحمة متابعيها بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “الكاتب” الّذي يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك.
وفي التفاصيل، ظهرت دانييلا رحمة في الفيديو مع أفراد من فريق عمل مسلسل “الكاتب” فطلبوا منها إختصار وقت الراحة لإستئناف التصوير.
وفي خطوة طريفة، قام فريق العمل بحمل دانييلا رحمة على الكرسي من غرفة المكياج إلى استديو التصوير، وعلّقت على الفيديو بالقول “هيدا الحل الوحيد عند فريق عمل مسلسل #الكاتب بعد اكتر من ١٨ ساعة تصوير”.
كانت هذه تفاصيل خبر هذا ما حصل مع دانييلا رحمة بعد 18 ساعة تصوير في “الكاتب” – بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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