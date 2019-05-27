هذا ما حصل مع دانييلا رحمة بعد 18 ساعة تصوير في “الكاتب” – بالفيديو

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة دانييلا رحمة متابعيها بمقطع فيديو من كواليس تصوير مسلسل “الكاتب” الّذي يُعرض طيلة شهر رمضان المبارك.

وفي التفاصيل، ظهرت دانييلا رحمة في الفيديو مع أفراد من فريق عمل مسلسل “الكاتب” فطلبوا منها إختصار وقت الراحة لإستئناف التصوير.

وفي خطوة طريفة، قام فريق العمل بحمل دانييلا رحمة على الكرسي من غرفة المكياج إلى استديو التصوير، وعلّقت على الفيديو بالقول “هيدا الحل الوحيد عند فريق عمل مسلسل #الكاتب بعد اكتر من ١٨ ساعة تصوير”.