خضع لجراحة القلب على جانب الطريق.. حادثة خارجة عن المألوف!

متابعة بتجــــــــــرد: توجّه سائق دراجة نارية في انكلترا بالشكر الى الطبيب الذي أنقذ حياته، بعدما خضع لجراحة القلب على جانب الطريق إثر تعرّضه لحادث تصادم مروّع.

وفي التفاصيل، فقد وقع السيد جون أوبراين، البالغ من العمر 47 عاماً، من على دراجته النارية جراء الحادث، وقد اضطر الأطباء على تخديره في مكان الحادث قبل نقله الى المستشفى بواسطة الإسعاف الجوي.

ووفقاً للمعلومات فإن أوبراين أصيب بسكتة قلبية قبل نقله الى الهليكوبتر، عندها بدأ الطاقم الطبي بمحاولة إنقاذه وإعادة تشغيل قلبه.

واللافت هو أن الطبيب المسؤول، الذي يدعى مارك فورست، قرّر إخضاع الرجل لعملية جراحية في المكان بهدف إنقاذه. وفي غضون دقائق، بدأ قلب جون ينبض بقوة وتمت السيطرة على النزيف، ليتم بعد ذلك نقله الى المستشفى.

إشارة الى أن حالة جون الصحية تحسّنت تماماً بعد هذه الحادثة التي حصلت في ديلامير بشهر تشرين الأول 2018.