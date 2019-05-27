جلسة Q&A تكشف جانب جديد من شخصية “صخر الهيبة”

متابعة بتجـــــــــــرد: شارك الممثل أويس مخللاتي جمهوره في جلستيّ Q&A عبر حسابيه على “تويتر” و”إنستجرام” تحت إشراف شركة And Beyond MENA، وعبر هاشتاغ، #AskOwisses، وهي المرّة الثانية التي يطلّ فيها على جمهوره من خلال جلسات مماثلة، حيث أطلّ للمرّة الأولى في جلسة أسئلة وإجابات بعد بطولته في الجزء الأول من مسلسل “الهيبة”.

على مدار أكثر من ساعتين، إستطاع جمهور “صخر الهيبة” التواصل معه وطرح مجموعة من الأسئلة عليه، منها الشخصية ومنها المهنية المتعلّقة بالشخصية التي يؤديها في المسلسل.

وكان لافتًا سؤال الجمهور له عن شخصية “جابر” التي أداها في مسلسل “نص يوم” البوليسيّ الذي عُرِضَ منذ فترة ولا يزال يلقى أصداء إيجابية. ولم ينسَ أويس أن يكشف للجمهور حبّه للشعر من خلال نظمه لهذا الشطر: “اذاً سأعيد ترتيب المساء بما يليق بخيبتي وانتظارها”.