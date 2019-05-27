كارول سماحة تُغني في قلعة دمشق

متابعة بتجـــــــــرد: ضمن جدولها الصيفي لهذا العام، تحيي النجمة اللبنانية كارول سماحة حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات مهرجان “ليالي قلعة دمشق” في العاصمة السورية دمشق.

ويعتبر هذا الحفل الأوّل لـ كارول سماحة في سوريا منذ أن عادت الأوضاع إلى طبيعتها المعهودة في البلد.

ومن المقرر أن تقدّم كارول سماحة في الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة التي ينتظرها منها الجمهور.

على صعيد آخر، تستعد كارول سماحة، لطرح أغنية جديدة في فترة عيد الفطر وذلك مع بداية موسم الصيف. الأغنية باللهجة المصرية، ولم تستقر كارول حتى الآن على الاسم النهائي لها.