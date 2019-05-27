بالصور- دنيا بطمة وابنتها الوحيدة غزل في جلسة تصوير

May 27, 2019
خضعت الفنانة دنيا بطمة لجلسة تصوير خاصة مع ابنتها الوحيدة “غزل”.
وظهرت دنيا مع ابنتها، في الصور التي نشرتها على حسابها عبر موقع انستغرام، بنفس الازياء المستوحاة من الاجواء الرمضانيّة.
وعلّقت دنيا على الصور قائلة: “أجمل مافي الكون ربي يحميها يا رب“. وأكملت متغزلة بإبنتها من خلال أغنية “يا بنات” للنجمة نانسي عجرم وقالت “يا بِنَات يا بنات يا بنات الي مخلفش زوزوات مشبعش من الحنيه ومدقشي الحلويات“.
نذكر ان دنيا بطمة كانت قد تزوجت من محمد الترك صيف 2013 وابنتهما غزل هي مولودتهما الاولى رُزقا بها في عام 2017.
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