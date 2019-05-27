خاص- محمد قيس بخطوات ثابتة.. “إنت قدا”

May 27, 2019
يطّل مقدّم البرامج محمد قيس يومياً خلال شهر رمضان عبر شاشة MTV وذلك في برنامج ترفيهي بعنوان “إنت قدا” اخراج ناتالي غلام.
يَظهر “قيس” في استديو ضخم نُفذ خصيصاً للبرنامج الذي يتيح للمتصلين فرصة الربح المباشر من خلال ألعاب واسئلة ومسابقات، بالإضافة إلى حلول ضيوف من عدة مجالات فنيّة، اعلاميّة، رياضيّة وسياسيّة في الاستديو كي يتعرف المُشاهد إلى جانبهم الآخر.
يستمر محمد قيس باثبات نفسه في عالم التقديم، ففي كل عام يفاجئنا ببرنامج جديد يضع نكهته وبصمته الخاصة فيه، بالإضافة الى أسلوبه الخاص وذكائه الحاد وسرعة بديهته وحضوره القوي.
في العام الفائت، نزل “قيس” الى الشارع بـ “تركا علينا” وقدّم فكرة جديدة تضمّنت جرعة زائدة من الإنسانية ونجح في استقطاب المشاهدين.
هذه السنة، عاد محمد قيس الى تقديم البرامج الترفيهيّة والحواريّة في آن حيث ظهر متمكناً مرحاً سريع البديهة، فهذا الملعب ملعبه وهنا مكانه الثابت على الشاشة التي اشتاقت له هذا الموسم وفي قلوب الناس.
وكالعادة يعيش المُشاهد وقتاً من التسلية والترفيه مع بعض المعلومات العامة خاصة أن البرنامج يحمل طابع المرح ولكن بمواد دسمة وغنية.
دائماً ما يكسب رئيس مجلس ادارة الـ “ام تي في” الاستاذ ميشال المر الرهان على “الجوكر” محمد قيس الذي شقّ طريقه بنجاح في مجال الإعلام بعيداً عن السخافة والسطحية و”اي كلام”، فهو المهني المتمرّس والمتمكن والاهم النادر في عصر اعلام آخر زمن.
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