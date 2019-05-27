May 27, 2019
تعرّضت الممثلة القديرة رجاء الجداوي منذ ثلاثة أيام لجلطة في الدماغ، أُدخلت على أثرها الى المستشفى.
وفي التفاصيل، وأثناء تواجد “الجداوي” في مطار القاهرة عقب عودتها من دبي شعرت بدوار شديد وسقطت على الأرض مغشياً عليها. فنقلت بسرعة الى المستشفى حيث خضعت على الفور لفحوصات طبية أثبتت إصابتها بالجلطة الدماغيّة.
وتتلقى “الجداوي” حالياً العلاج اللازم في المستشفى، حيث كشف بعض المقربين منها لـ “اليوم السابع” أنها على وشك التعافي بشكل كامل والخروج من المستشفى خلال الت 48 ساعة المقبلة.
وفي زيارة سريعة على حساب “الجداوي” عبر موقع انستغرام، نرى أنها لم تنشر أي صورة منذ أربعة أيام.
كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي تُصاب بجلطة دماغيّة، وهذه حالتها الصحيّة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.