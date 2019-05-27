رجاء الجداوي تُصاب بجلطة دماغيّة، وهذه حالتها الصحيّة

تعرّضت الممثلة القديرة رجاء الجداوي منذ ثلاثة أيام لجلطة في الدماغ، أُدخلت على أثرها الى المستشفى.

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وفي التفاصيل، وأثناء تواجد “الجداوي” في مطار القاهرة عقب عودتها من دبي شعرت بدوار شديد وسقطت على الأرض مغشياً عليها. فنقلت بسرعة الى المستشفى حيث خضعت على الفور لفحوصات طبية أثبتت إصابتها بالجلطة الدماغيّة.

وتتلقى “الجداوي” حالياً العلاج اللازم في المستشفى، حيث كشف بعض المقربين منها لـ “اليوم السابع” أنها على وشك التعافي بشكل كامل والخروج من المستشفى خلال الت 48 ساعة المقبلة.

وفي زيارة سريعة على حساب “الجداوي” عبر موقع انستغرام، نرى أنها لم تنشر أي صورة منذ أربعة أيام.