بمُناسبة ذكرى زواجهما.. كيم كارداشيان تتلقّى هذه الهدية من كانيه!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تعيش نجمة تلفزيون الواقع الشّهيرة "كيم كارداشيان" أسعد أيّام حياتها، وذلك بسبب تزامن ولادة ابنها الرابع "سالم" من أم بديلة، مع ذكرى زواجها من كانيه ويست.

وفي هاتين المُناسبتين المُميّزتين، قرر مُغنّي الرّاب ومُصمم الأزياء العالمي "كانيه ويست" مُفاجأة زوجته كيم، فخططَ لها رحلة ترفيهية إلى مدينة لاس فيغاس، حضرا فيها عرضًا باهرًا للمُغنّية الكندية "سيلين ديون".

وليس ذلك فحسب، بل رتّب كانيه أن تلتقي زوجته بديون خلف الكواليس بعد انتهاء العرض، وعلى الرّغم من هذه المُعاملة الخّاصة للثنائي، إلّا أنهما شاهدا العروض وسط مقاعد الجمهور في المسرح، وليس في منطقة الـ VIP.

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وعلى صعيد إطلالتها، تألّقت كيم ببودي سوت أبيض احتضن مُنحنيات جسدها، وتزيّن بالكريستال في منطقة الصدر والخصر، وطابقت معها قُفّازاتٍ بنفس اللون والنّقشة، وانتعلت في قدميها كعبًا أبيض عصري التصميم.

وبعد انتهاء الحفل، عاد الاثنان إلى موطنهما في لوس أنجلوس على متن طائرتهما الخاصة، ليجدا هدايا ستاندات الورود تنتظرهما في منزلهما، جاء الأول على شكل حروف اسم ابنهما PSALM من علامة أديداس، في حين أرسلت شقيقتها كلوي كارداشيان ستاندًا مُشابهًا من الورود، حملت اسم الثنائي المُركّب KIMYE.