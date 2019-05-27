سيرين عبدالنور للمُنتجين: أين نادين الراسي؟.. والأخيرة ترد!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - وصلة غزل متبادلة شهدها موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" بين النجمتين اللبنانيتين سيرين عبدالنور ونادين الراسي.

ونشرت نادين الراسي مقتطفًا من حديث سيرين عبدالنور عنها في لقاء صحفي، قالت فيه" "أطرح سؤالاً اليوم على المنتجين: أين نادين الراسي؟! كثيرات هن موجودات على الساحة.. ولكن أين نادين الراسي؟ هل من السهل الاستغناء عنها؟".

وردت نادين على إطراء سيرين بحقها كاتبة: "نجاح جميع النّجوم هو نجاح للدّراما ووجودِك يا سيرو حسّسني إني مش غايبة".

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كما غردت نادين الراسي لسيرين عبدالنور عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "تقبريني إنتي يا أوَّل دعم للممثلة اللبنانيّة بالعالم العربي وجميلك يا زميلتي عراسي ومحبّتي إلك من قلب إنسانة صلّيتيلها وقت وجعها.. نجاحك من نجاحي فمبروك علينا الهيبة"، وما كان من سيرين إلا أن بادلتها الغزل قائلة: "يلا رجعي كتار ناطرينك".

يأتي ذلك بعد عامين من إنهاء الخلاف والخصام الذي استمر طويلاً بين سيرين ونادين، وتصالحهما بتدخل الإعلامي اللبناني نيشان لإنهاء الخلاف بينهما بعد تفاقمه ولاحظه الكثيرون، بعد التقاط الكاميرات ابتعاد كل منهما عن الأخرى في الاحتفالات والمناسبات وتجنب إلقاء السلام، ودعت سيرين، نادين إلى حفل عيد ميلادها لتعلن حينها انتهاء الخلافات.