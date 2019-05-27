غادة عبد الرازق تكشف عن الشخصية التي تمنت الوقوف أمامها

حلت النجمة غادة عبد الرازق اليوم ضيفة على برنامج «رسايل»، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، للحديث عن دورها في المسلسل الذي يعرض حاليًا «حدوتة مرة»، مؤكدة أن مسلسل حدوتة مرة يعتبر شكل جديد ونوعية جديدة، حيث تقدم فيه دور الشر الناتج عن ما مرت به الشخصية من أحداث خلال المسلسل، فضلَا عن أنها على حسب قولها قد غيرت من شكلها وقدمته مع طاقم عمل جديد، كما عبرت عن أمنياتها بأن يلقى إعجاب الجمهور.

وأضافت: «حياتي أتغيرت بأحفادي، وبحس إنهم حته مني، وبيفكروني بنفسي لما بشوفهم بيقوفوا قدام المرايا ويرقصول ويغنوا»، ووجهت رسالة للفنانة "إلهام شاهين" تعبر فيها عن حبها لها، وصرحت بأنه لا توجد خلافات مطلقًا بينهما، وأعربت عن إعجابها بالراقصة سهير زكي وحبها الشديد لها.

واعتبرت الفنانة غادة أن مسلسل "السيدة الأولى"، هو من أهم أعمالها الدرامية التي تفتخر به كثيرًا، كما تعتبر مسلسل الكابوس من أهم أدوراها حيث مثلت بأدائها فقط، وصرحت عند سؤالها حال إمكانية وجود عمل قد يجمعها بالفنانة هيفاء وهبي بأنه هذا صعب الحدوث لأن كل منا له نجوميته الخاصة.

وعن الأدوار التي تتمنى القيام بها صرحت غادة عن رغبتها الشديدة في أن تؤدي دور حتشبسوت أو شجرة الدر ولكنهما قد يحتاجا إلى إنتاج ضخم.

وفيما يتعلق بالنقاد فقد صرحت بأنها تهتم بالانتقاد الإيجابي أما الانتقاد السلبي لمجرد الانتقاد فلا تعيره أي اهتمام، ونفت تمامًا أي خلافات بينها وبين الممثل مجدي كامل، مدللة بذلك وجوده بجانبها في مسلسلها الحالي، كما أكدت علي أنها باركت للمخرج محمد سامي مسلسله الجديد ولد الغلابة.

وقالت أن الشخصية التاريخية التي تود مقابلتها هو الفنان رشدي أباظة أنها كانت تتمنى الوقوف أمامه، ويذكر أن برنامج «رسايل» يذاع يوميا على إذاعة «نجوم إف إم»، وتقدمه المذيعة جيهان عبد الله.

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