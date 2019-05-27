شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز فى شارع البحر الأعظم والسبب "لآخر نفس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور صناع مسلسل " لآخر نفس " بطولة النجمة ياسمين عبد العزيز عددا من مشاهده في شارع البحر الأعظم بالجيزة في فيلا مطلة على النيل منذ الصباح الباكر، ومشاهد أخرى في الشارع نفسه داخل سيارة جيب يقودها النجم أحمد العوضي .

يتبقي ثلاثة أيام وينتهي صناع المسلسل من تصويره بالكامل، وفى سياق متصل حقق المسلسل نجاحاً كبيرا، منذ انطلاق عرض الحلقات الأولى من العمل، الذى تعتمد أحداثه على الإثارة والتشويق، حيث تجسد بطلة العمل شخصية مهندسة ديكور، تفقد زوجها – فتحى عبد الوهاب، ويترك وراءه عدة أزمات وألغاز، تضطرها للبحث عن حقائق هذه الألغاز.

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مسلسل "لآخر نفس" يعرض على شاشة قناة "الحياة"، فى تمام الساعة الثامنة مساء، تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف، وإخراج حسام على وإنتاج شركة سينرجى وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، إسماعيل شرف، هند عبد الحليم، هبة عبد الغنى، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.