شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون بعرض "Godzilla" فى باريس مرتدية فستان بإمضاء Givenchy والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية ميلي بوبي براون عرض فيلمها الجديد " Godzilla: King of the Monsters " و ذلك في باريس بفرنسا .

ظهرت النجمة البالغة من العمر 15 عام مرتديه فستان قصير باللون الأبيض حمل إمضاء دار أزياء " Givenchy " ، في حين انتقت مجوهراتها من مجموعة " Repossi " .

يذكر أن شارك ميلي بوبي براون بطولة " Godzilla: King of the Monsters " عدد كبير من النجوم ، من أبرزهم كيلي شاندلر و فيرا فارميجا و سالي هوكينز و شاليز دانس ، و غيرهم .



ميلي بوبي براون (1)



ميلي بوبي براون (2)

Advertisements



ميلي بوبي براون (3)



ميلي بوبي براون (4)



ميلي بوبي براون (5)



ميلي بوبي براون (6)



ميلي بوبي براون (7)