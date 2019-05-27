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شكرا لقرائتكم خبر عن ميلى بوبى براون بعرض "Godzilla" فى باريس مرتدية فستان بإمضاء Givenchy والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضرت أمس النجمة العالمية ميلي بوبي براون عرض فيلمها الجديد " Godzilla: King of the Monsters " و ذلك في باريس بفرنسا .
ظهرت النجمة البالغة من العمر 15 عام مرتديه فستان قصير باللون الأبيض حمل إمضاء دار أزياء " Givenchy " ، في حين انتقت مجوهراتها من مجموعة " Repossi " .
يذكر أن شارك ميلي بوبي براون بطولة " Godzilla: King of the Monsters " عدد كبير من النجوم ، من أبرزهم كيلي شاندلر و فيرا فارميجا و سالي هوكينز و شاليز دانس ، و غيرهم .
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ميلي بوبي براون (8)
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