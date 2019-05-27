شكرا لقرائتكم خبر عن مشهد مشادة محمد رمضان وماجد المصرى فى "زلزال" يحقيق مليون وربع المليون مشاهدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المقاطع التى ينشرها النجم محمد رمضان على قناته الخاصة على "يوتيوب" من مسلسله "زلزال" حققت مليون وربع المليون مشاهدة، وتضمنت مشهد "زلزال" أثناء تأدية العزاء فى غبريال ، حيث حضر خليل كتخة-"ماجد المصري" بقوة أمنية لتنفيذ الحصول على منزل غبريـال بعد أن سلم المحامى كراوية العقود لسعيد محامى خليل، مقابل الحصول على 20 ألف جنيه.

مسلسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج إبراهيم فخر، إنتاج شركة سنيرجى، بطولة محمد رمضان، حلا شيحة، ماجد المصرى، منى عبد الغنى، هنادى مهنى، حسام داغر، أحمد صيام، سامى عبد الحليم، محمود حجازى، محمد سليمان، تامر ضيائى مصطفى منصور، يوسف عثمان، آية هلالى، حنان سليمان، لمياء كرم وعدد آخر من الفنانين . من انتاج شركة سينرجي