شكرا لقرائتكم خبر عن كيد النسا.. نورهان وميرهان حسين وجيهان خليل سر ألغاز مسلسل علامة استفهام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من الواضح أن كيد النسا يسيطر على الحلقة الحادية والعشرين بمسلسل "علامة استفهام"، خاص بعد تظاهر ميرهان حسين بالحب تجاه محمد رجب وظهورها أيضا بقتل خطيبة شقيقه، وظهور أيضا جيهان خليل "بوشين" بعد تلقى خبر مقتل زوجها، التى انهارت فيه باكية ثم ابتسمت بنفس المشهد، وعودة نورهان بعد اختفائها.

وتناولت الحلقة مشهد فلاش باك، والذى ظهر فيه دكتور "طارق" ادوارد والمتزوج من دكتورة "همت" نورهان، والذى كان يعالج "نوح الشواف" محمد رجب بالمصحة النفسية قبل تظاهره بالانتحار، وذهب "طارق" لـ "رحاب" ميرهان حسين التى نشأ علاقة حب بينها وبين "نوح"، ليخبر ببعض الأمور التى تخص شقيقها وأنه يحاول الاطمئنان عليها.

ولكنها ترفض ذلك، حيث إنها تتبرأ منه منذ بداية المسلسل دون ظهوره حتى الآن، ليرد عليها "طارق" أنا عارف اخوكى غلط فى حقك، وانتى لازم ترجعى تتعالجى تانى، الأمر الذى يدل على ان "رحاب" كانت تعالج بنفس المصحة النفسية من قبل.

وشهدت أحداث الحلقة الواقعية، بعد هروب "نوح الشواف" محمد رجب من المصحة بصحبة الدكتور "سامح" هيثم أحمد زكى، لمعرفة قاتل شقيقه والانتقام له، ذهب للمولد لمقابلة الشيخ منصور، وبمجرد وصول "سامح" للمولد تذكر معالم المكان وأخبر "نوح" بأنه حضر هنا من قبل ولكن الحقيقة أنه رأى هذا فى منامه بأول مشهد بالمسلسل، دون معرفة سر المولد الذى يخفيه عن المشاهدين.

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أراد "سامح" معرفة ما العلاقة التى تجمع "نوح" و "الشيخ منصور" والخادم الذى كان يعمل عند أبيه "شوقى"، الأمر الذى دفع "نوح" للخروج عن شعوره، ويخبره بأنه سيظل معه حتى يثبت براءته من قتل شقيقه، واذا تكلم كثيرا سيسلمه بنفسه للشرطة، ووفر لهم "الشيخ منصور" حسن العدل غرفة للنوم بها بعد هروبهما سويا.

وظهرت الفنانة ايمان أيوب، لأول مرة بهذه الحلقة، وجسدت دور طبيبة جديدة تعمل فى المصحة نفسها عند دكتور "محمود" عماد رشاد رئيس المصحة، دون معرفة ما السر واللغز الجديد التى تخفيها هى أيضا.

ذهب ضابط لـ "فؤاد الشواف" محمود البزاوى وعم "نوح الشواف"، ليخبره ببعض التفاصيل التى حدثت، والتى أخبرها لابنته "مروة الشواف" جيهان خليل، بأن الدكتور "سامح" الذى طلبت منه إحضار "جاسر" من السفر، هو من قتله وأيضا ساعد على هروب "نوح" من المصحة.

وتلقيت "مروة" الخبر بشكل صادم وبكاء وحزنا على وفاة زوجها وابن عمها "جاسر"، وبعد مغادرة والدها أجرت اتصالا بـ "جيجى" صديقتها التى تخفى الغاز كثيرة، وتخبرها بأنها تريد مقابلتها ولكن سيطرت الابتسامة على وجه "مروة" لتدل على سعادتها بعد خبر وفاة "جاسر"، وظهرت أيضا دكتورة "هيمت" التى اختفيت منذ عدة حلقات بمنزل "جيجى" دون معرفة ما سر العلاقة بينهما وبين "مروة الشواف" وهل هن وراء تدبير كل هذه الجرائم، فهذا ما ستكشفه الحلقات القادمة.

مسلسل "علامة استفهام" يعرض على قنوات الحياة, cbc, ON E, Dmc، من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وهو من بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، جيهان خليل، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وآخرون.