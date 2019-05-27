شكرا لقرائتكم خبر عن في عيد ميلادها.. لماذا فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثيرة هي الألقاب التي تطلق على بعض الفنانين، إلا أن لقب "سيدة الشاشة " الذي عرفت به الفنانة الراحلة فاتن حمامة لم يكن وليد صدفة او حظ أو مجرد لقب فقط، ولكنها حصلت عليه بأفلامها الراقية وأخلاقها الرفيعة وهي صفات تبقى حتى ولو رحل صاحبها .

أما لو تحدثنا عن اللقب ونشأته فهناك قصتان، الأولى أنه نشأ بعد فيلمها الشهير " موعد مع الحياة " والذي يعتبر واحدا من أهم وأنجح أعمالها، فبعد عرضه أطلق عليها النقاد هذا الاسم الذي رافقها حتى موتها وهي حقا كانت جديرة به لما عرفت به من الذكاء في اختيار أدوارها ومناقشة قضايا تخص المرأة ورفضها للأدوار التافهة، أو التي تسىء للمراة المصرية وهذه رواية تكشف عن كيفية حصولها على اللقب.

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لكن هناك رواية أخري ذكرتها مي سربيه شهاب مؤكدة أن لقب «سيدة الشاشة العربية» منحه إياها رئيس تحرير «الموعد» الراحل محمد بديع سربيه، حينما أجرى استفتاء وفازت فيه فاتن حمامة، فقال سربيه وهو يمنحها الجائزة : إنني باسم قراء «الموعد» في الوطن العربي أهديك هذا الكأس معلناً أن جمهور السينما قد توّجك سيدة للشاشة العربية، ومنذ ذلك الوقت لا يُذكر اسم فاتن حمامة إلا ويسبقه لقب سيدة الشاشة العربية.

حصلت "سيدة الشاشة العربية" علي العديد من الجوائز ومنها " أحسن ممثلة لسنوات عديدة، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة‏ عام 1999، وجائزة نجمة القرن من قبل منظمة الكتاب والنقاد المصريين عام 2000، ووسام الأرز من لبنان (1953 ، 2001)، وميدالية الشرف من قبل جمال عبد الناصر، وسام المرأة العربية من قبل رفيق الحريري، وشهادة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الأمريكية ببيروت‏ عام 2013".