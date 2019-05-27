شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى يقلش على محمد صلاح برعاية هيفاء وهبى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكملت الحلقة الـ 21 من مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى، والذى يعرض بشكل حصرى على قناة DMC فى تمام الساعة 6.30 مساء، بظهور النجمة اللبنانية هيفاء وهبى كضيفة شرف على أحداث العمل، حيث بدأ ظهورها فى الحلقة الماضية والتى حملت رقم 20.

وبدأت هيفاء وهبى التى تظهر بشخصيتها الحقيقية فى الإعجاب بـ"سيد الشحات" – أحمد فهمى – بعدما علم بأنها تحب الرجال الصلع، ولذلك قام بعمل "صلعة" كبير وأطلق على نفسه "مو صلاع"، وخلال حديثه مع هيفاء على العشاء، "قلش" فهمى على نجم الكرة المصرى محمد صلاح بأنه اطلق على نفسه هذا الاسم تشبيها بمو صلاع بشكل كوميدى ساخر.

مسلسل "الواد سيد الشحات" تأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه أحمد الجندى، ومن إنتاج شركة سينرجى، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويشارك فى بطولته محمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود، إضافة إلى ظهور عدد من النجوم كضيوف شرف على خلال الحلقات.

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